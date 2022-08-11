مقتل سلمى بهجت: ثلاث مصريات يناقشن الغضب والخوف والحلول التي يرغبن في رؤيتها

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مقتل سلمى بهجت: ثلاث مصريات يناقشن الغضب والخوف والحلول التي يرغبن في رؤيتها

قبل 7 دقيقة

هزت سلسلة من الجرائم العنيفة ضد النساء المجتمع المصري في الأشهر الأخيرة.

فبعد أسابيع من مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها أمام أبواب جامعتها، جاء مقتل الشابة سلمى بهجت طعنا بالسكين في مدينة الزقازيق.

العنف ضد المرأة ليس غريباً في مصر، حيث كشفت دراسة للأمم المتحدة عام 2013 أن 99٪ من النساء في الدراسة تعرضهن للتحرش الجنسي أثناء حياتهن.