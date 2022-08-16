ناجيات من اغتصاب جماعي في جنوب أفريقيا يتحدثن لبي بي سي عن محنتهن
ناجيات من اغتصاب جماعي في جنوب أفريقيا يتحدثن لبي بي سي عن محنتهن
يدعو البعض إلى إعلان حالة الطوارئ في جنوب إفريقيا، بعد الاغتصاب الجماعي الشرس لثماني نساء كن يصورن فيديو موسيقي قرب منجم مهجور في بلدة كروغرسدورب، الشهر الماضي.
ولم يتم توجيه تهمة الاغتصاب إلى أي من المشتبه بهم الـ 130 المعتقلين، وتقول الشرطة إنها تنتظر نتائج اختبار الحمض النووي.
يُعتقد أن العديد من المشتبه بهم من عمال المناجم من المهاجرين من دول مجاورة وحشود غاضبة تسعى لتعقب عمال المناجم الأجانب وإحراق منازلهم انتقاما.
تحدث ثلاث من الناجيات من الاغتصاب عن محنتهن التي أصابت جنوب أفريقيا بالصدمة.
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