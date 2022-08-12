لماذا احتفى لبنانيون بمسلح احتجز رهائن بمصرف في بيروت؟

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انتهت أزمة احتجاز رهائن في مصرف في لبنان من قبل مودِع بتوقيفه بعد تسليمه جزءا من قيمة حسابه في المصرف.