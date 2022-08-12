لماذا احتفى لبنانيون بمسلح احتجز رهائن بمصرف في بيروت؟
لماذا احتفى لبنانيون بمسلح احتجز رهائن بمصرف في بيروت؟
انتهت أزمة احتجاز رهائن في مصرف في لبنان من قبل مودِع بتوقيفه بعد تسليمه جزءا من قيمة حسابه في المصرف.
لكن شريحة كبيرة من اللبنانيين لم تتردد في دعمه ومناصرته - رغم ما قام به.
تقرير كارين طربيه من بيروت
فيديو, مسلح يطالب بالحصول على ودائعه المجمدة في مصرف فيدرال في لبنان, المدة 2,03
انتهت عملية احتجاز مسلحٍ رهائن بأحد المصارف في العاصمة اللبنانية بيروت بإطلاق سراح كل الرهائن دون وقوع إصابات.