الجفاف في أوروبا: علماء يحذرون من تزايد الظروف المناخية سوءا ويربطونها بالتغير المناخي
الجفاف في أوروبا: علماء يحذرون من تزايد الظروف المناخية سوءا ويربطونها بالتغير المناخي
يحذر علماء المناخ من أن الظروف الجوية القاسية مثل الجفاف وموجات الحرارة وحرائق الغابات أصبحت أكثر شيوعًا.
تعاني أوروبا من ارتفاع حاد في درجات الحرارة، مما كشف مجاري الأنهار وأدى إلى فرض قيود على استخدام المياه في العديد من المناطق، بما في ذلك المملكة المتحدة.
قالت عالمة المناخ إيلا جيلبرت من هيئة المسح البريطاني في القطب الجنوبي لبي بي سي إننا بحاجة إلى البحث عن حلول للتكييف مع التغير المناخي وعواقبه.