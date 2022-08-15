الجفاف في أوروبا: علماء يحذرون من تزايد الظروف المناخية سوءا ويربطونها بالتغير المناخي

قبل 40 دقيقة

تعاني أوروبا من ارتفاع حاد في درجات الحرارة، مما كشف مجاري الأنهار وأدى إلى فرض قيود على استخدام المياه في العديد من المناطق، بما في ذلك المملكة المتحدة.