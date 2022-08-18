سلمى الشهاب: انتقادات للحكم المشدد بحق الناشطة السعودية بسبب نشاطها على تويتر

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واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في بريطانيا عندما كانت في إجازة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2021.