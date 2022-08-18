سلمى الشهاب: انتقادات للحكم المشدد بحق الناشطة السعودية بسبب نشاطها على تويتر
سلمى الشهاب: انتقادات للحكم المشدد بحق الناشطة السعودية بسبب نشاطها على تويتر
قضت محكمة استئناف سعودية بسجن سلمى الشهاب (34 عاما) بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات تويتر، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في بريطانيا عندما كانت في إجازة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2021.
وأدانت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الحكم "غير المسبوق" الذي يأتي في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.