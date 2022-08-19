الهولوكوست: هل تجوز مقارنة جرائم النازية بمجازر وأعمال عنف أخرى؟
الهولوكوست: هل تجوز مقارنة جرائم النازية بمجازر وأعمال عنف أخرى؟
أثارت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الهولوكوست ردود فعل منددة وغاضبة بعد أن اتهم عباس إسرائيل بارتكاب "50 محرقة".
التصريحات أعادت إلى الواجهة موضوع تشبيهات الهولوكوست التي تتكرر غالباً لإظهار حجم ضرر معيّن.
فهل تجوز مقارنة جرائم النازية بمجازر وأعمال عنف أخرى؟ تقرير جوليان الحاج.
فيديو, البكاء: لماذا نذرف الدموع؟, المدة 5,13
البكاء جزء من تجارب الإنسان. سواء كنا نبكي عند مشاهدة مقطع مؤثر أو عند تقطيعنا للبصل، شيء ما يحصل في داخلنا يدفعنا إلى ذرف الدموع.