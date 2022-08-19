إسبانيا تستعد لتصبح أول دولة أوروبية تمنح النساء عطلة الدورة الشهرية
إسبانيا تستعد لتصبح أول دولة أوروبية تمنح النساء عطلة الدورة الشهرية
يتجه العالم لتوفير المزيد من الحقوق للنساء خلال فترة الطمث. ففي إسكتلندا، بدأت الدولة تطبيق قانون يوفر الفوط الصحية وغيرها من منتجات الدورة الشهرية مجانا لمن لا يقدرن على شرائها.
وفي أوروبا، تستعد إسبانيا لتصبح الدولة الأولى في القارة تطبيقا لقانون يمنح النساء عطلة صحية خلال الدورة الشهرية.
التقت مراسلة بي بي سي حنان عبد الرازق ببعض النساء ممن يعشن في مدريد وتحدثت معهن عن المزايا التي يوفرها القانون الجديد، إلى جانب أوجه قصوره.
تقرير: رانا طه، حنان عبد الرازق