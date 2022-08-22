سيول السودان: آلاف المنازل منهارة وقرى بكاملها تحت المياه

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سيول السودان: آلاف المنازل منهارة وقرى بكاملها تحت المياه

قبل 18 دقيقة

أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ في ست ولايات نتيجة سيول أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وكشفت إحصاءات رسمية أن أكثر من 50 ألف منزل تعرض لتدمير جزئي، فضلا عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.

وأوصى المجلس القومي للدفاع المدني في السودان بتوزيع الدعم الموجود من مواد الإيواء بعدالة وبشكل عاجل للولايات الأكثر تأثرا بالسيول وهي ولايات نهر النيل، والجزيرة، وكسلا وسنار.