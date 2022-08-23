فقد رزغار الاتصال بزوجته وأولاده بعد ركوبهم في قارب للعبور من فرنسا إلى بريطانيا. وفي اليوم التالي، استيقظ على خبر مصرع 27 مهاجرا بعد غرق قاربهم في بحر المانش.

29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021