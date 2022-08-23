لحظة غرق يخت فاخر في البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا

لحظة غرق يخت فاخر في البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا

أظهر مقطع فيديو لحظة غرق يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط.

واجه اليخت الذي يبلغ طوله 40 مترا صعوبات على بعد حوالي 15 كيلومترا قبالة كاتانزارو في إيطاليا.

أنقذ خفر السواحل الإيطالي جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنه، وهم أربعة ركاب وخمسة من أفراد الطاقم. وكان اليخت متوجها من غاليبولي إلى ميلاتسو عندما غرق.

ويجري التحقيق في سبب غرق اليخت.