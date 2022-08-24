روسيا وأوكرانيا: 6 أشهر من الحرب

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روسيا وأوكرانيا: 6 أشهر من الحرب

قبل 54 دقيقة

بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في صباح يوم 24 فبراير/ شباط. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إذا حاول شخص ما الاستيلاء على أرضنا وحريتنا وحياتنا ... سندافع عن أنفسنا“.

ولقي الآلاف مصرعهم منذ ذلك الحين، وأصبحت البلدات والمدن مثل ماريوبول في حالة خراب. ويقدر أن أكثر من 12 مليون شخص قد شردوا.