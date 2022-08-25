مطار رامون الإسرائيلي: أول رحلة لفلسطينيين تثير جدلا

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مطار رامون الإسرائيلي: أول رحلة لفلسطينيين تثير جدلا

قبل 35 دقيقة

حثت السلطة الفلسطينية مواطنيها على عدم السفر عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل بموجب الامتيازات التي وعدت بها إسرائيل، مطالبة بدل ذلك بأن يكون للفلسطينيين مطار خاص بهم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل إذا أرادت “التسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس (قلنديا)“، في إشارة إلى مطار قلنديا المهجور والواقع في الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة، والذي أغلق عام 2000.

تأتي تصريحات أشتية بعد يومين من تسيير أول رحلة تجريبية لفلسطينيين من الضفة الغربية عبر المطار الإسرائيلي الذي افتتح جنوب إسرائيل في عام 2019.