قصة اليخت الروسي الذي بيع بـ 75 مليون دولار في جبل طارق

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قصة اليخت الروسي الذي بيع بـ 75 مليون دولار في جبل طارق

قبل 19 دقيقة

بيع يخت ضخم بقيمة 75 مليون دولار مرتبط بأوليغارش روسي خاضع للعقوبات في مزاد علني في جبل طارق، وهي منطقة بريطانية على الساحل الجنوبي لإسبانيا.

يُعتقد أنه أول مزاد علني لأحد ممتلكات الأوليغارشية الذي تمت مصادرته منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع ذلك، ستذهب الأموال من بيع اليخت الفاخر هذا إلى بنك جي بي مورغان الأمريكي، الذي يدعي أن مالك اليخت الملياردير ديمترييفيتش بامبيانسكي يدين له بـ 20 مليون دولار.

وقالت مصادر قريبة من العملية لرويترز إن أي عائدات أخرى من البيع سيعود صرفها لقرار المحكمة.