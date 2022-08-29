مقتدى الصدر: مظاهرات في العراق بعد إعلان الزعيم الشيعي اعتزال العمل السياسي

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شهد العراق الإثنين الكثير من التطورات المتلاحقة عقب إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.