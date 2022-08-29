مقتدى الصدر: مظاهرات في العراق بعد إعلان الزعيم الشيعي اعتزال العمل السياسي
مقتدى الصدر: مظاهرات في العراق بعد إعلان الزعيم الشيعي اعتزال العمل السياسي
شهد العراق الإثنين الكثير من التطورات المتلاحقة عقب إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.
وأصدرت القوات الأمنية قرارا أعلنت فيه حظرا شاملا للتجوال في العراق بدءا من الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، كما أعلن مجلس الوزراء العراقي تعليق جلساته حتى إشعار آخر.