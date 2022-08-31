قصة "رجل الحفرة" الذي عاش في عزلة 26 عاما ومات تحت ريش الببغاء

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قصة "رجل الحفرة" الذي عاش في عزلة 26 عاما ومات تحت ريش الببغاء

قبل 37 دقيقة

توفي آخر أفراد قبيلة من سكان البرازيل الأصليين بعدما عاش في عزلة تامة على مدى 26 عاما، حسب ما أفادت مصادر رسمية.

وكان الرجل المجهول يعرف بـ"رجل الحفرة" لأنه كان يحفر خنادق عميقة لصيد الحيوانات.

وقد عثر على جثته في 23 أغسطس/ آب، مغطاة بريش الببغاء وكان على أرجوحة شبكية أمام كوخه. ويعتقد أنه توفي بصورة طبيعية عن عمر يناهز الستين عاما.