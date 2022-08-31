قصة "رجل الحفرة" الذي عاش في عزلة 26 عاما ومات تحت ريش الببغاء
قصة "رجل الحفرة" الذي عاش في عزلة 26 عاما ومات تحت ريش الببغاء
توفي آخر أفراد قبيلة من سكان البرازيل الأصليين بعدما عاش في عزلة تامة على مدى 26 عاما، حسب ما أفادت مصادر رسمية.
وكان الرجل المجهول يعرف بـ"رجل الحفرة" لأنه كان يحفر خنادق عميقة لصيد الحيوانات.
وقد عثر على جثته في 23 أغسطس/ آب، مغطاة بريش الببغاء وكان على أرجوحة شبكية أمام كوخه. ويعتقد أنه توفي بصورة طبيعية عن عمر يناهز الستين عاما.
وكان الرجل آخر أعضاء قبيلة من سكان البرازيل الأصليين التي قتل ستة من أفرادها في عام 1995. وعاش أفراد القبيلة في منطقة "تانارو" التي يوجد فيها السكان الأصليون في إقليم روندونيا، على الحدود مع بوليفيا.