مقتدى الصدر: كيف أصبح الزعيم الشيعي الرجل الأكثر شعبية في العراق؟

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مقتدى الصدر: كيف أصبح الزعيم الشيعي الرجل الأكثر شعبية في العراق؟

قبل 33 دقيقة

عاد الهدوء إلى شوارع العراق عقب أعمال العنف التي اندلعت مع إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.

واستجاب الآلاف من أنصار الصدر إلى خطابه المتلفز الذي طالبهم فيه بالانسحاب من المنطقة الخضراء، منتقدا أعمال العنف.

وكان أنصار التيار الصدري اعتصموا داخل البرلمان وأمام مقر مجلس القضاء للمطالبة بحل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة، معلنين رفضهم ترشيح السياسي محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، من قبل القوى الشيعية الأخرى.