ما هي المرجعية الدينية عند المسلمين الشيعة وما دورها في العراق؟

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ما هي المرجعية الدينية عند المسلمين الشيعة وما دورها في العراق؟

قبل 15 دقيقة

سلطت أحداث العنف التي عرفها العراق بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي، الضوء على الارتباطات السياسية والدينية للمرجعيات الشيعية.

وكان قرار الصدر قد جاء إثر بيان صدر عن المرجع الديني الشيعي كاظم الحائري، أعلن فيه بدوره اعتزال المرجعية، ودعا مقلديه إلى اتباع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كمرجع لهم.

فما هي المرجعية الدينية عند المسلمين الشيعة؟ وما علاقتها بما يجري في العراق؟