كيف كشفت محتجات مناوئات للحرب في روسيا شخصية جلادهن؟

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كيف كشفت محتجات مناوئات للحرب في روسيا شخصية جلادهن؟

قبل 46 دقيقة

في السبت السادس من مارس بعد عشرة أيام من غزو روسيا لأوكرانيا اندلعت احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في أنحاء البلاد، واعتقل الآلاف.

نقلت مجموعة من 29 شخصا - أغلبها من النساء - إلى مركز شرطة في موسكو حيث جرى التعرض لمحتجزين بدنيا وكان البعض عرضة للتعذيب على يد ضابط شرطة لم يكن اسمه معروفا.