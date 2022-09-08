كيف كشفت محتجات مناوئات للحرب في روسيا شخصية جلادهن؟
كيف كشفت محتجات مناوئات للحرب في روسيا شخصية جلادهن؟
في السبت السادس من مارس بعد عشرة أيام من غزو روسيا لأوكرانيا اندلعت احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في أنحاء البلاد، واعتقل الآلاف.
نقلت مجموعة من 29 شخصا - أغلبها من النساء - إلى مركز شرطة في موسكو حيث جرى التعرض لمحتجزين بدنيا وكان البعض عرضة للتعذيب على يد ضابط شرطة لم يكن اسمه معروفا.
في وثائقي جديد لبي بي سي آي نسمع عن جهود لتلك الشابات في الكشف عن هوية الضابط الذي كان يرتدي السواد، وإلى ماذا آلت الأمور. تحذير مواضيع مؤلمة.