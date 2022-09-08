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وفاة الملكة إليزابيث الثانية
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وفاة الملكة إليزابيث الثانية
قبل 6 دقيقة
توفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، حسبما أعلن قصر باكنغهام.
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