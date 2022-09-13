أسرة الطفل "شنودة": الحياة بدون ابننا مستحيلة

قبل 18 دقيقة

ما زالت قضية الطفل "شنودة" تثير نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إيداعه أحد دور الرعاية وإعطائه الاسم "يوسف" ليصبح مسلما بحسب الدستور المصري الذي تستند بعض قوانينه على الشريعة الإسلامية.

القضية أثارت العديد من التساؤلات عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين الذي من المفترض أن يسمح لهم بإدارة شؤونهم بحسب شريعتهم وبالتالي أن يسمح لهم بالتبني. الأسرة التي رعت الطفل تحدثت لبي بي سي عن ملابسات العثور عليه ورعايته ولماذا تحركت السلطات لأخذه.