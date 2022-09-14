الغلاء في مصر: "الكشري لم يعد طبقا للفقراء"

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الغلاء في مصر: "الكشري لم يعد طبقا للفقراء"

قبل ساعة واحدة

منذ بداية العام الحالي، شهدت مصر موجات متلاحقة من الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار الغذاء، التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

بدا أثر هذا الغلاء واضحا حتى على أسعار أرخص أنواع الطعام، كطبق الكشري الذي ارتفع سعره في بعض المحلات بنسبة 70%، بعدما تضاعف سعر مكوناته، في وقت تواجه مصر نقصا في احتياطاتها من العملات الأجنبية.

فريق بي بي سي زار أحد مطاعم الكشري في الجيزة، والتقى ببائع الكشري الذي حكى عن تأثير الغلاء على الطبق الشعبي الشهير.