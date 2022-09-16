معلق لعبة كرة القدم اليابانية الذي نشأ العرب على صوته
معلق لعبة كرة القدم اليابانية الذي نشأ العرب على صوته
قبل أكثر من عشرين عاما، انتشرت لعبة كرة القدم Winning Eleven 3 التي اشتهرت في العالم العربي باسم "اليابانية".
أصبحت اللعبة من أكثر الألعاب التي ارتبط بها الشباب في التسعينيات على البلاي ستيشن كما بات صوت المعلق جون كابيرا صوتا معروفا في المنطقة.
بعد عقدين من ظهور اللعبة، سألناه عن رأيه في أسباب شعبيته وشعبية اللعبة في العالم العربي.
تقرير: عمرو فكري
فيديو, محمد الشوربجي: لماذا قرر لاعب الاسكواش المصري أن يمثل إنجلترا في البطولات المقبلة؟, المدة 4,51
في الوقت الذي يهيمن اللاعبون المصريون على رياضة الاسكواش عالميا، أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش صباح الاثنين أن المصري محمد الشوربجي سيمثل إنجلترا في المحافل المقبلة