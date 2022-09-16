معلق لعبة كرة القدم اليابانية الذي نشأ العرب على صوته

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معلق لعبة كرة القدم اليابانية الذي نشأ العرب على صوته

قبل 21 دقيقة

قبل أكثر من عشرين عاما، انتشرت لعبة كرة القدم Winning Eleven 3 التي اشتهرت في العالم العربي باسم "اليابانية".

أصبحت اللعبة من أكثر الألعاب التي ارتبط بها الشباب في التسعينيات على البلاي ستيشن كما بات صوت المعلق جون كابيرا صوتا معروفا في المنطقة.

بعد عقدين من ظهور اللعبة، سألناه عن رأيه في أسباب شعبيته وشعبية اللعبة في العالم العربي.