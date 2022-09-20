تيتانيك بفيديو فائق الدقة: حطام السفينة كما لم يره أحد من قبل
تيتانيك بفيديو فائق الدقة: حطام السفينة كما لم يره أحد من قبل
يقول العلماء الذين يحللون مقطع فيديو جديدا فائق الدقة لسفينة تايتانيك إنهم تمكنوا من دراسة حطام السفينة بالتفصيل بطريقة لم يسبق لها مثيل.
تم التقاط صور فيديو فائق الدقة بخاصية “8 كي“، من قبل شركة خاصة هي “أوشن غيت” للرحلات الاستكشافية خلال رحلتها إلى السفينة الغارقة بقاع المحيط الأطلسي.
لكن بعض المؤرخين يقولون إنه لم يتبق الكثير لمعرفته عن حطام السفينة، ويعربون عن استيائهم من استخدام الموقع الذي توفي فيه 1500 شخص لتحقيق مكاسب تجارية.