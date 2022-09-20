تيتانيك بفيديو فائق الدقة: حطام السفينة كما لم يره أحد من قبل

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تيتانيك بفيديو فائق الدقة: حطام السفينة كما لم يره أحد من قبل

قبل 29 دقيقة

يقول العلماء الذين يحللون مقطع فيديو جديدا فائق الدقة لسفينة تايتانيك إنهم تمكنوا من دراسة حطام السفينة بالتفصيل بطريقة لم يسبق لها مثيل.

تم التقاط صور فيديو فائق الدقة بخاصية “8 كي“، من قبل شركة خاصة هي “أوشن غيت” للرحلات الاستكشافية خلال رحلتها إلى السفينة الغارقة بقاع المحيط الأطلسي.