ما هي الوكالة اليهودية، ولماذا تريد السلطات في روسيا إغلاقها؟

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تعقد محكمة في موسكو الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول)، جلسة الاستماع الثانية في القضية التي رفعتها وزارة العدل الروسية ضد فرع الوكالة اليهودية في البلاد، وطالبت فيها بتصفية عمل الوكالة التي تتعامل مع قضايا الهجرة إلى إسرائيل.