ما هي الوكالة اليهودية، ولماذا تريد السلطات في روسيا إغلاقها؟
ما هي الوكالة اليهودية، ولماذا تريد السلطات في روسيا إغلاقها؟
تعقد محكمة في موسكو الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول)، جلسة الاستماع الثانية في القضية التي رفعتها وزارة العدل الروسية ضد فرع الوكالة اليهودية في البلاد، وطالبت فيها بتصفية عمل الوكالة التي تتعامل مع قضايا الهجرة إلى إسرائيل.
تقرير سارة فياض
فيديو, روسيا وأوكرانيا: "أريد أن أسأل بوتين، لماذا قتلت ابني؟", المدة 2,31
بدأت روايات عن عمليات قتل وتعذيب تظهر من المناطق المحررة أخيرا من أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية منها.