الملكة القرينة كاميلا: سأتذكر ابتسامة الملكة إليزابيث الثانية ما حييت
الملكة القرينة كاميلا: سأتذكر ابتسامة الملكة إليزابيث الثانية ما حييت
أشادت كاميلا الملكة القرينة لبريطانيا بذكرى الملكة إليزابيث الثانية متذكرة "زرقة عينيها الرائعة" وقالت "سأذكر ابتسامتها ما حييت" .
وقالت زوجة ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث لبي بي سي إن الملكة إليزابيث الثانية "خلقت دورها بنفسها لسنين عديدة " في موقع صعب" كـ"إمراة وحيدة" في عالم يهيمن عليه الرجال.
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الفرس الأولى التي امتلكتها الملكة، واسمها بيغي، كانت هدية من جدها عندما كانت الأميرة إليزابيث تبلغ من العمر 4 سنوات.