الملكة القرينة كاميلا: سأتذكر ابتسامة الملكة إليزابيث الثانية ما حييت

الملكة القرينة كاميلا: سأتذكر ابتسامة الملكة إليزابيث الثانية ما حييت

أشادت كاميلا الملكة القرينة لبريطانيا بذكرى الملكة إليزابيث الثانية متذكرة "زرقة عينيها الرائعة" وقالت "سأذكر ابتسامتها ما حييت" .

وقالت زوجة ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث لبي بي سي إن الملكة إليزابيث الثانية "خلقت دورها بنفسها لسنين عديدة " في موقع صعب" كـ"إمراة وحيدة" في عالم يهيمن عليه الرجال.