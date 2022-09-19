ما هي التحضيرات الأمنية المتبعة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟

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الجنازة الرسمية تجمع أفراد عائلات ملكية ورؤساء وسياسيين من حول العالم، إلى جانب حشود كبيرة أتت إلى العاصمة لندن لتشهد هذا الحدث التاريخي. وقال قصر باكنغهام إن الملكة في حياتها وضعت لمسات شخصية على مراسم جنازتها.