ما هي التحضيرات الأمنية المتبعة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟
ما هي التحضيرات الأمنية المتبعة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟
تتطلب جنازة الملكة إليزابيث الثانية أضخم ترتيبات أمنية في تاريخ بريطانيا الحديث.
الجنازة الرسمية تجمع أفراد عائلات ملكية ورؤساء وسياسيين من حول العالم، إلى جانب حشود كبيرة أتت إلى العاصمة لندن لتشهد هذا الحدث التاريخي. وقال قصر باكنغهام إن الملكة في حياتها وضعت لمسات شخصية على مراسم جنازتها.
فما هي التحضيرات التي سبقت الجنازة وأبرز الإجراءات الأمنية المتبعة خلال هذا اليوم؟