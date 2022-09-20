ما سبب الإضراب الشامل في مدارس القدس الشرقية المحتلة؟

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ما سبب الإضراب الشامل في مدارس القدس الشرقية المحتلة؟

قبل 10 دقيقة

عم الإضراب الشامل مدارس القدس الشرقية المحتلة منذ صباح الإثنين رفضًا لفرض المناهج الإسرائيلية في المدارس.

وعبرت القوى الفلسطينية ولجان أولياء الأمور عن تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت بالرفض المطلق لمحاولات فرض المنهج الاسرائيلي على الطلاب المقدسيين وأكدت في بيان مشترك حق الفلسطينيين باختيار المنهج الذي يُدرّس لأبنائهم، وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها لحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية أصدرت قرارا في نهاية يوليو/ تموز الماضي يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في القدس الشرقية، لمدة عام، بتهمة "التحريض في الكتب المدرسية".