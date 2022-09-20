مجموعة فاغنر: رئيس مجموعة المرتزقة الروسية يجند سجناء للقتال في أوكرانيا

قبل 32 دقيقة

ظهر رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر الغامضة في لقطات مسربة يحاول تجنيد سجناء للقتال في أوكرانيا. في اللقطات المصورة، التي تحققت منها بي بي سي، يمكن رؤية رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين وهو يخاطب مجموعة كبيرة من السجناء.

وقال بريغوجين إن عقوباتهم ستُخفف مقابل العمل مع مجموعته. يؤكد الفيديو التكهنات طويلة الأمد بأن روسيا تأمل في تعزيز قواتها من خلال تجنيد سجناء بينما لا يسمح القانون الروسي بتخفيف أحكام السجن مقابل العمل كمرتزقة، وأكد بريغوزين على أن "لا أحد يعود وراء القضبان" إذا انخرط مع مجموعته.