هل من خطورة لاستخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها؟
هل من خطورة لاستخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها؟
انتهاء تاريخ صلاحية الأدوية أمر قد يتجاهله الكثيرون إما لعدم وعيهم بالمخاطر، أو لعدم توافر الأدوية أو غلاء أسعارها. فهل يمكن يمكن أن ينطوي استخدام الأدوية بعد انتهاء المدة المحددة لها على أضرار بالصحة؟
تقرير لمى خيار
فيديو, الإجهاض: هل يفلت الدواء من الحظر في الولايات المتحدة؟, المدة 3,24
عقب ساعات فقط من إعلان قرار المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء حق الإجهاض، ازداد الطلب مباشرة على أقراص الإجهاض الدوائية بحسب صحيفة نيويورك تايمز.