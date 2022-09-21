هل من خطورة لاستخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها؟

قبل 25 دقيقة

انتهاء تاريخ صلاحية الأدوية أمر قد يتجاهله الكثيرون إما لعدم وعيهم بالمخاطر، أو لعدم توافر الأدوية أو غلاء أسعارها. فهل يمكن يمكن أن ينطوي استخدام الأدوية بعد انتهاء المدة المحددة لها على أضرار بالصحة؟