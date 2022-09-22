مهسا أميني: فيديو لمتظاهرين في إيران "ينقذون معتقلين داخل سيارة إسعاف"
مهسا أميني: فيديو لمتظاهرين في إيران "ينقذون معتقلين داخل سيارة إسعاف"
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمتظاهرين إيرانيين "ينقذون معتقلين محبوسين في سيارة إسعاف".
وكانت المظاهرات قد اندلعت في أنحاء إيران ضد قوانين الحجاب في البلاد ووفاة الشابة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب .
ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية نسخة منقحة من فيديو سيارة الإسعاف التي أُضرمت فيها النيران.
فيديو, مهسا أميني: كيف أصبحت امرأة رمزا للتحدي في إيران, المدة 1,47
أشعل موت مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة موجة من الاحتجاجات في أنحاء إيران، بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض على الفتاة البالغة من العمر 22 عاما لطريقة ارتدائها للحجاب.