مهسا أميني: فيديو لمتظاهرين في إيران "ينقذون معتقلين داخل سيارة إسعاف"

مهسا أميني: فيديو لمتظاهرين في إيران "ينقذون معتقلين داخل سيارة إسعاف"

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمتظاهرين إيرانيين "ينقذون معتقلين محبوسين في سيارة إسعاف".

وكانت المظاهرات قد اندلعت في أنحاء إيران ضد قوانين الحجاب في البلاد ووفاة الشابة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب .

ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية نسخة منقحة من فيديو سيارة الإسعاف التي أُضرمت فيها النيران.