أشعل موت مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة موجة من الاحتجاجات في أنحاء إيران، بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض على الفتاة البالغة من العمر 22 عاما لطريقة ارتدائها للحجاب.

21 سبتمبر/ أيلول 2022