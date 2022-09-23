غادة محسن: مصرية محجبة تصطحبنا في عالم "كوسبلاي" الانيمي

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غادة محسن: مصرية محجبة تصطحبنا في عالم "كوسبلاي" الانيمي

قبل 19 دقيقة

تعلقت غادة بقراءة القصص المصورة اليابانية التي تعرف باسم "المانغا" منذ الصغر ولكن هذا التعلق لم يخفت مع مرور الأيام، فغادة أصبحت كوسبلاير تحصد الجوائز، والكوسبلاي هو ارتداء زي مماثل لزي شخصية الانيمي الكارتونية أو الشخصية المستلهمة من ألعاب الفيديو الإلكترونية التي تفضلها، أما “الكوسبلاير” فهو الشخص الذي يرتدي مثل هذه الأزياء.

دراسة غادة للهندسة ساعدتها في تصميم دروع الشخصيات التي تتمثل بها، وتتمني غادة ألا يأتي الوقت الذي تجد نفسها مضطرة فيه للتخلي عن عالمها حيث تشعر بالألفة والترحاب.

وعلى العكس ما قد يعتقده البعض أن في دخول هذا العالم ما يخيف فغادة ترى أن شغفها حماها من سلوك مسالك غير محمود عقباها منذ مراهقتها.

هناك عدد من المهرجانات المصرية المخصصة لمحبي الأنيمي والألعاب الإلكترونية نرافق غادة في إحداها.