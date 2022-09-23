مهسا أميني: احتجاجات إيران تمتد لأكثر من 80 مدينة
مهسا أميني: احتجاجات إيران تمتد لأكثر من 80 مدينة
عمت الاضطرابات أكثر من 80 مدينة في إيران بينما يقول شهود عيان وحقوقيون إن العديدين لقوا مصرعهم، ومن بين القتلى صبي في السادسة عشرة من عمره.
اندلعت الاضطرابات بعد وفاة الشابة مهسا أميني وهي في حوزة الشرطة بعد اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب "بالشكل اللائق".
في تلك الأثناء توالت ردود الأفعال العالمية، بما في ذلك من وزارة الخزانة الأمريكية، على الاحتجاجات التي تقودها النساء.
فيديو, مهسا أميني: كيف أصبحت امرأة رمزا للتحدي في إيران, المدة 1,47
أشعل موت مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة موجة من الاحتجاجات في أنحاء إيران، بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض على الفتاة البالغة من العمر 22 عاما لطريقة ارتدائها للحجاب.