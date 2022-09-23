مهسا أميني: احتجاجات إيران تمتد لأكثر من 80 مدينة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مهسا أميني: احتجاجات إيران تمتد لأكثر من 80 مدينة

قبل 10 دقيقة

عمت الاضطرابات أكثر من 80 مدينة في إيران بينما يقول شهود عيان وحقوقيون إن العديدين لقوا مصرعهم، ومن بين القتلى صبي في السادسة عشرة من عمره.

اندلعت الاضطرابات بعد وفاة الشابة مهسا أميني وهي في حوزة الشرطة بعد اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب "بالشكل اللائق".