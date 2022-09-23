بي بي سي تتحدث إلى عائلة أحد ضحايا قارب المهاجرين الغارق قبالة سواحل سوريا

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بي بي سي تتحدث إلى عائلة أحد ضحايا قارب المهاجرين الغارق قبالة سواحل سوريا

قبل 39 دقيقة

لقي أكثر من سبعين شخصا حتفهم بعد انقلاب قارب كان يقلّهم من لبنان وغرقه قبالة شواطئ طرطوس في سوريا.

ويُعتقد أن أكثر من مائة شخص كانوا على القارب الصغير الحجم والذي كان يُفترض أن ينقلهم برحلة غير شرعية الى اوروبا.

وبينما تمّ التعرف على هويات عدد كبير من الركاب الذين تبيّن أنهم سوريون ولبنانيون- قال وزير المقل اللبناني إن عددا كبيرا من الركاب لم يكن بحوزتهم أوراق ثبوتية.

ويشهد لبنان تزايدا كبيرا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية البالغة الصعوبة في البلاد.