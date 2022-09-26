"تيتانيك أفريقيا": ذكرى مأساة العبارة جولا في السنغال

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"تيتانيك أفريقيا": ذكرى مأساة العبارة جولا في السنغال

قبل 36 دقيقة

في 26 سبتمبر/ أيلول 2002، انقلبت العبارة السنغالية "جولا" قبالة سواحل غامبيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1800 شخص. ولم ينج سوى 64 شخصا فقط.

كانت مأساة جولا أسوأ كارثة بحرية في التاريخ باستثناء الكوارث المشابهة في الحروب - إذ فاق عدد ضحاياها من قضوا في غرق السفينة تيتانيك.