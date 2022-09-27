الأزمة العراقية: التدهور الأمني والسياسي يعصف بحياة العراقيين

قبل 19 دقيقة

عصفت بالعراق عدة تقلبات أمنية وسياسية في الاشهر الاخيرة كان من أبرزها اقتحام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء الحصينة في بغداد. وتعيش البلاد منذ نحو عام تحت قيادة حكومة تصريف اعمال محدودة الصلاحيات، بعد فشل كل المساعي لتشكيل حكومة جديدة. وفي ظل هذا الجمود ووجود ترسانات ضخمة من الأسلحة لدى كل الفصائل السياسية تقريبا، تنتاب العراقيين حالة خوف واحباط بشأن المستقبل.