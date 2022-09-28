تحقيق يكشف الأسرار "القذرة" لصناعة النفط

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يكشف تحقيق أجرته بي بي سي نيوز عربي عن الأثر القاتل لمخلفات شركات النفط العملاقة في العراق على البيئة والبشر خاصة الأطفال.

وتشير اختبارات علمية أجريت بطلب من بي بي سي إلى انبعاث مستويات مرتفعة من المواد الكيماوية المسرطنة لدى سكان المناطق القريبة من مناطق حرق الغاز، وهي ممارسة يجري خلالها حرق الغاز الفائض من عملية إنتاج النفط.