تحقيق يكشف الأسرار "القذرة" لصناعة النفط
تحقيق يكشف الأسرار "القذرة" لصناعة النفط
يكشف تحقيق أجرته بي بي سي نيوز عربي عن الأثر القاتل لمخلفات شركات النفط العملاقة في العراق على البيئة والبشر خاصة الأطفال.
وتشير اختبارات علمية أجريت بطلب من بي بي سي إلى انبعاث مستويات مرتفعة من المواد الكيماوية المسرطنة لدى سكان المناطق القريبة من مناطق حرق الغاز، وهي ممارسة يجري خلالها حرق الغاز الفائض من عملية إنتاج النفط.
تنظيم الدولة الإسلامية: كيف عرضت شركة إريكسون للاتصالات حياة موظفيها في العراق للخطر؟
تقرير مسرب لشركة إريكسون للاتصالات اطلعت عليه بي بي سي، يكشف تعاملات مريبة للشركة مع تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق، عرّضت أرواح عاملين فيها للخطر.