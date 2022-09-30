الانتخابات البرازيلية: كيف يستخدم مرشحا الرئاسة في البرازيل وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية؟

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الانتخابات البرازيلية: كيف يستخدم مرشحا الرئاسة في البرازيل وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية؟

قبل 40 دقيقة

في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المستقطبة في البرازيل، يكثف المرشحان الرئيسيان حملتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن باستراتيجيات مختلفة تمامًا.

يواجه الرئيس الحالي، وكابتن الجيش السابق، جاير بولسونارو الرئيس السابق، والزعيم النقابي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.