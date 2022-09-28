حرب أوكرانيا: صور من الجو تظهر طوابير طويلة لسيارات على الحدود الروسية-الجورجية

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حرب أوكرانيا: صور من الجو تظهر طوابير طويلة لسيارات على الحدود الروسية-الجورجية

قبل 36 دقيقة

أظهرت صور من طائرة مسيرة الإثنين طوابير كبيرة لمركبات تنتظر على الجانب الروسي من الحدود مع جورجيا، وشوهد البعض ينتقل على الأقدام.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الأسبوع الماضي "تعبئة جزئية" لقوات الاحتياط للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، ويقال إنه يتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط.