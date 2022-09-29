الاغتصاب: ضحية مذبحة في غينيا تطالب بالعدالة بعد ١٣ عاما

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وتبدأ في 28 سبتمبر/ أيلول محاكمة تتعلق بمذبحة حدثت منذ 13 عاما في العاصمة كوناكري قُتل وقتها أكثر من 150 شخصا، واغتُصبت نساء وفتيات في مسيرة مناهضة للحكومة في إحدى أسوأ المذابح في تاريخ البلاد.