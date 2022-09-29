الاغتصاب: ضحية مذبحة في غينيا تطالب بالعدالة بعد ١٣ عاما
الاغتصاب: ضحية مذبحة في غينيا تطالب بالعدالة بعد ١٣ عاما
تطالب ضحية اغتصاب في غينيا بالعدالة بعد ١٣ عاما.
وتبدأ في 28 سبتمبر/ أيلول محاكمة تتعلق بمذبحة حدثت منذ 13 عاما في العاصمة كوناكري قُتل وقتها أكثر من 150 شخصا، واغتُصبت نساء وفتيات في مسيرة مناهضة للحكومة في إحدى أسوأ المذابح في تاريخ البلاد.
ويعتبر الاغتصاب موضوعا شديد الحساسية في هذا البلد المحافظ الواقع بغرب إفريقيا، لكن بي بي سي تمكنت من الحديث إلى إحدى الناجيات.
فيديو, ناجيات من اغتصاب جماعي في جنوب أفريقيا يتحدثن لبي بي سي عن محنتهن, المدة 2,15
يدعو البعض إلى إعلان حالة الطوارئ في جنوب إفريقيا، بعد الاغتصاب الجماعي الشرس لثماني نساء كن يصورن فيديو موسيقي قرب منجم مهجور الشهر الماضي.