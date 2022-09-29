روسيا وأوكرانيا: ما هو الأثر البيئي لتسرب الغاز من خط أنابيب “نورد ستريم“؟
روسيا وأوكرانيا: ما هو الأثر البيئي لتسرب الغاز من خط أنابيب “نورد ستريم“؟
قال الاتحاد الأوروبي إن عملا تخريبيا كان وراء تسرب الغاز الغامض الذي رصد بمسار خطين رئيسيين تابعين لخط أنابيب “نورد ستريم” الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.
ورغم أن الخطين لم يكونا قيد التشغيل إلا أنهما كانا يخزنان الغاز الذي يحوي الميثان وهو من الغازات الدفيئة. قالت د. جاسمين كوبر الباحثة بمعهد الغاز المستدام بالكلية الملكية بلندن إن أثر التسرب قد يكون كبيرا على الحياة البحرية والجو اعتمادا على حجم التسرب ووتيرته.