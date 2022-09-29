روسيا وأوكرانيا: ما هو الأثر البيئي لتسرب الغاز من خط أنابيب “نورد ستريم“؟

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روسيا وأوكرانيا: ما هو الأثر البيئي لتسرب الغاز من خط أنابيب “نورد ستريم“؟

قبل 11 دقيقة

قال الاتحاد الأوروبي إن عملا تخريبيا كان وراء تسرب الغاز الغامض الذي رصد بمسار خطين رئيسيين تابعين لخط أنابيب “نورد ستريم” الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.