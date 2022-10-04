مظاهرات إيران: أفغانية ترقص على السطح تضامنا مع مهسا أميني

قبل 20 دقيقة

انتشر مقطع فيديو لناشطة أفغانية مدافعة عن حقوق المرأة في كابل وهي ترقص على أنغام أغنية إيرانية قديمة، تضامنا مع النساء الإيرانيات والمظاهرات التي خرجت تنديدا بوفاة الإيرانية مهسا أميني.

وكانت أميني قد توفيت بعد أيام من احتجازها على يد ما يُعرف باسم “شرطة الأخلاق” بزعم عدم التزامها بالقواعد الشرعية التي تحكم تغطية شعر المرأة، ما أشعل فتيل موجة احتجاجات تُعد الأكبر في إيران منذ نحو ثلاث سنوات.