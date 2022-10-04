بي بي سي تكشف عن هدر للغاز "يكفي لسد احتياجات" مصر والعراق من الطاقة

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بي بي سي تكشف عن هدر للغاز "يكفي لسد احتياجات" مصر والعراق من الطاقة

قبل 37 دقيقة

كشفت بي بي سي عن عشرات المواقع التابعة لشركات النفط الكبرى – مثل “بي بي” وإيني وإيكسون وشيفرون وشل – حيث تبقى ملايين الأطنان من الانبعاثات غير مبلغ عنها.

يأتي ذلك في وقت تتعهد الشركات بالقضاء كليا على الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز.

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تشمل تقاريرها معطيات دقيقة حول كميات الغاز المحروق التي تطلق من مواقعها.