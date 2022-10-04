بي بي سي تكشف عن هدر للغاز "يكفي لسد احتياجات" مصر والعراق من الطاقة
بي بي سي تكشف عن هدر للغاز "يكفي لسد احتياجات" مصر والعراق من الطاقة
كشفت بي بي سي عن عشرات المواقع التابعة لشركات النفط الكبرى – مثل “بي بي” وإيني وإيكسون وشيفرون وشل – حيث تبقى ملايين الأطنان من الانبعاثات غير مبلغ عنها.
يأتي ذلك في وقت تتعهد الشركات بالقضاء كليا على الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز.
ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تشمل تقاريرها معطيات دقيقة حول كميات الغاز المحروق التي تطلق من مواقعها.
تشير التقديرات إلى أنه لو استخدم الغاز عوضا عن هدره حرقا، لكان ذلك كافيا لتلبية احتياجات العراق ومصر من الطاقة.
فيديو, بي بي سي تحصل على أدلة عن مصدر لانبعاثات ضخمة من الميثان في البصرة, المدة 1,59
حصلت بي بي سي نيوز عربي على أدلة لانبعاث سحب ضخمة من غاز الميثان من إحدى منشآت شركة غاز البصرة بالقرب من الزبير في العراق