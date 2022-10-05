الكوليرا في إدلب: تخوف من انتشار واسع للمرض في المخيمات في سوريا

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الكوليرا في إدلب: تخوف من انتشار واسع للمرض في المخيمات في سوريا

قبل 15 دقيقة

بدأ مرض الكوليرا في الانتشار في مناطق إدلب في الشمال السوري وبدا القلق من انتشار المرض بشكل أوسع ينتاب سكان مخيمات النزوح.