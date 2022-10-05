الكوليرا في إدلب: تخوف من انتشار واسع للمرض في المخيمات في سوريا
الكوليرا في إدلب: تخوف من انتشار واسع للمرض في المخيمات في سوريا
بدأ مرض الكوليرا في الانتشار في مناطق إدلب في الشمال السوري وبدا القلق من انتشار المرض بشكل أوسع ينتاب سكان مخيمات النزوح.
كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة، وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يشطر سوريا من الشمال إلى الشرق.
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مع بداية العام الجديد، انقطع التمويل عن عدد كبير من مشافي محافظة إدلب، شمال غرب سوريا. وبحسب مديرية الصحة في المحافظة، يتأثر ملايين من السوريين بهذه الخطوة.