العام الدراسي: انتقادات "لعدم استعداد" مدارس في مصر لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة

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العام الدراسي: انتقادات "لعدم استعداد" مدارس في مصر لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة

قبل 37 دقيقة

توفيت طالبتان وأصيبت 15 طالبة أخرى في حادثتين منفصلتين بمدارس في مصر مع بداية العام الدراسي هذا الأسبوع.

وكان جزء من سلم مدرسة قد انهار بسبب تدافع الطالبات عليه في أول أيام الدراسة بينما سقطت طالبة من سور الطابق الثالث في مدرسة أخرى.