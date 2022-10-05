العام الدراسي: انتقادات "لعدم استعداد" مدارس في مصر لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة
العام الدراسي: انتقادات "لعدم استعداد" مدارس في مصر لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة
توفيت طالبتان وأصيبت 15 طالبة أخرى في حادثتين منفصلتين بمدارس في مصر مع بداية العام الدراسي هذا الأسبوع.
وكان جزء من سلم مدرسة قد انهار بسبب تدافع الطالبات عليه في أول أيام الدراسة بينما سقطت طالبة من سور الطابق الثالث في مدرسة أخرى.
بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في الحادثتين بينما ألقى أولياء الأمور باللائمة على وزارة التعليم لعدم إعدادها المدارس بشكل آمن لعودة جميع الطلاب إلى مقاعد الدراسة هذا العام.