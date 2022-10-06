مظاهرات إيران: كيف أشعل موت امرأة شرارة الاحتجاجات؟

قبل 21 دقيقة

قامت بي بي سي بتعقب وتحليل المئات من مقاطع الفيديو من إيران لترسم خرائط خرائط للانتشار غير المسبوق للمظاهرات التي هزت أرجاء البلاد عقب موت مهسا أميني .

في هذا الفيديو الرقمي الصادر عن بي بي سي القسم الفارسي ووحدة المراقبة في هيئة الإذاعة البريطانية، نشرح كيف تم التحقق من مقاطع الفيديو هذه وكيف نحصل من خلال تحليل محتواها وموقعها والتاريخ المسجل عليها على رؤية فريدة لتطور الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.