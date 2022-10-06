قصة الفتاة التي سرقت أموالها من أحد بنوك لبنان

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قصة الفتاة التي سرقت أموالها من أحد بنوك لبنان

قبل 25 دقيقة

احتجزت سيدة لبنانية عاملين في أحد البنوك في العاصمة بيروت كرهائن، مطالبة بالسماح لها بسحب مدخراتها المجمدة، لتدفع فواتير طبية خاصة بشقيقتها.

وكانت حوادث مشابهة قد وقعت في كان لبنان الذي يواجه أزمة مالية طاحنة دفعت البنوك إلى فرض قيود سحب مشددة. ونددت وزارة الداخلية بالهجمات قائلة إن على المواطنين ألا يأخذوا القانون بأيديهم.