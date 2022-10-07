حادث تدافع ملعب إندونيسيا: أسر الضحايا تروي لبي بي سي كيف وقعت الكارثة

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حادث تدافع ملعب إندونيسيا: أسر الضحايا تروي لبي بي سي كيف وقعت الكارثة

قبل 14 دقيقة

وصف ديفي أثوك، والد فتاتين قتلتا وزوجته في حادث ملعب كرة قدم في إندونيسيا، الكارثة بأنها “مذبحة وليست شغب كرة قدم“.

وقُتل ما لا يقل عن 131 شخصًا في تدافع داخل ملعب كرة قدم إندونيسي في أعقاب مباراة بين فريقين محليين في محافظة جاوة الشرقية.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتذر قائد الشرطة الإقليمية عن أوجه القصور في كيفية إدارة الأمن في الملعب.