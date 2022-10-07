مهسا أميني: إيرانيات يحاربن من أجل الحرية من 1979 إلى 2022

قبل 30 دقيقة

خرجت النساء في إيران في طليعة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد لأكثر من أسبوعينمن أجل حرياتهم الأساسية والمطالبة بإنهاء الحجاب الإلزامي.

لكن معركتهن لم تبدأ الآن. قامت مراسلة بي بي سي رنا رحيمبور بتجميع لقطات أرشيفية من الثورة الإيرانية عام 1979، والتي تُظهر تشابهًا مذهلاً بين شوارع إيران في ذلك الوقت، والمشاهد في العديد من مدنها اليوم.