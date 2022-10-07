تايلاند: "أطلق النار على الباب بينما كان الأطفال نائمين"
تايلاند: "أطلق النار على الباب بينما كان الأطفال نائمين"
وصف شهود عيان في حضانة للأطفال بشمال شرقي تايلاند معاناتهم عندما اقتحم مسلح المكان وقتل عشرات الأشخاص، معظمهم من الأطفال، في هجوم إطلاق نار وطعن. كما قتل الشرطي السابق نفسه وعائلته.
وكان المسلح قد هاجم بعض الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن عامين أثناء نومهم.
تايلاند: عشرات القتلى أغلبهم أطفال في هجوم على حضانة
المهاجم أطلق النار وطعن عددا من الأطفال والبالغين في حضانة أطفال، قبل أن يلوذ بالفرار، ويتوجه إلى منزله فيقتل أسرته ثم ينتحر.