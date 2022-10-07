تايلاند: "أطلق النار على الباب بينما كان الأطفال نائمين"

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تايلاند: "أطلق النار على الباب بينما كان الأطفال نائمين"

قبل 25 دقيقة

وصف شهود عيان في حضانة للأطفال بشمال شرقي تايلاند معاناتهم عندما اقتحم مسلح المكان وقتل عشرات الأشخاص، معظمهم من الأطفال، في هجوم إطلاق نار وطعن. كما قتل الشرطي السابق نفسه وعائلته.