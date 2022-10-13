الصراع في تيغراي: “أسوأ من أي شيء في العالم"

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الصراع في تيغراي: “أسوأ من أي شيء في العالم"

قبل 17 دقيقة

شهدت الحرب الأهلية التي دمرت إقليم تيغراي بإثيوبيا عشرات الآلاف من القتلى وتركت سكان الإقليم في عزلة إلى حد كبير عن المعونات والإمدادات الغذائية.

تشير بعض التقديرات إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص من الجوع.

اتهمت الأمم المتحدة تيغراي والقوات الحكومية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعنف الجنسي.