الصراع في تيغراي: “أسوأ من أي شيء في العالم"
الصراع في تيغراي: “أسوأ من أي شيء في العالم"
شهدت الحرب الأهلية التي دمرت إقليم تيغراي بإثيوبيا عشرات الآلاف من القتلى وتركت سكان الإقليم في عزلة إلى حد كبير عن المعونات والإمدادات الغذائية.
تشير بعض التقديرات إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص من الجوع.
اتهمت الأمم المتحدة تيغراي والقوات الحكومية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعنف الجنسي.
ونفى الجانبان تعطيل المساعدات وتقول الحكومة الإثيوبية إنها ملتزمة بالتحقيق في تقارير جرائم الحرب.
فيديو, أزمة تيغراي: ماذا يحدث في إثيوبيا؟, المدة 1,18
تفاقم التوتر في الأسابيع الأخيرة بين الحكومة الفيدرالية في أديس ابابا، وحكومة إقليم تيغراي التي تقودها نخبة سياسية كانت تحكم البلاد سابقاً، فما القصة؟