برلماني تركي يحطم هاتفه بمطرقة احتجاجا على قانون "المعلومات المضللة"

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برلماني تركي يحطم هاتفه بمطرقة احتجاجا على قانون "المعلومات المضللة"

قبل 16 دقيقة

حطم نائب تركي هاتفه المحمول بمطرقة أثناء حديثه في البرلمان.

كان بوراك أرباي، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، يحتج على مشروع قانون دعمته الحكومة يهدف إلى مكافحة "التضليل" على الإنترنت.

بموجب هذا التشريع ، سيتعين على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت الكشف عن تفاصيل المستخدمين المشتبه في قيامهم "بنشر معلومات مضللة" ، ويمكن أن يؤدي إلى سجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.