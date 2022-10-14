برلماني تركي يحطم هاتفه بمطرقة احتجاجا على قانون "المعلومات المضللة"
برلماني تركي يحطم هاتفه بمطرقة احتجاجا على قانون "المعلومات المضللة"
حطم نائب تركي هاتفه المحمول بمطرقة أثناء حديثه في البرلمان.
كان بوراك أرباي، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، يحتج على مشروع قانون دعمته الحكومة يهدف إلى مكافحة "التضليل" على الإنترنت.
بموجب هذا التشريع ، سيتعين على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت الكشف عن تفاصيل المستخدمين المشتبه في قيامهم "بنشر معلومات مضللة" ، ويمكن أن يؤدي إلى سجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.
يقول منتقدو القانون، الذي مرره البرلمان مساء الخميس، إن من شأنه أنه يمكن أن يصبح إحدى أشد آليات الرقابة الذاتية في تاريخ تركيا، وبصفة خاصة قبل الانتخابات المقبلة في 2023 .